Государственный долг России достиг 29 триллионов рублей

Согласно аналитической записке Счетной палаты о выполнении федерального бюджета за прошлый год, по состоянию на 2024 год государственный долг России вырос на 3,446 триллиона рублей и достиг 29,041 триллиона, что составляет 14,5% от ВВП.
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