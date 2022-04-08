365NEWS.BIZ

74 подписчика

Свежие комментарии

  • Мария
    перепись необходима для сбора статистики, на базе которой корректируют экономику и соц сферу. Потому ее всегда провод...Что хотели скрыть...

Сергей Безруков заявил, что американцы скупают билеты на Евгения Онегина

Актер Сергей Безруков питает надежду на будущее. Артист и художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков в «Телеграме» сообщил, что американцы скупили почти все билеты на оперу «Евгений Онегин» в Метрополитен-опере.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх