Сергей Безруков заявил, что американцы скупают билеты на Евгения Онегина

Актер Сергей Безруков питает надежду на будущее. Артист и художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков в «Телеграме» сообщил, что американцы скупили почти все билеты на оперу «Евгений Онегин» в Метрополитен-опере.
Актер Сергей Безруков питает надежду на будущее. Артист и художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков в «Телеграме» сообщил, что американцы скупили почти все билеты на оперу «Евгений Онегин» в Метрополитен-опере.
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