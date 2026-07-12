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Роджерс про 6+1 Беллингема на ЧМ-2026: «Лучший игрок турнира, возможно. Он невероятен»

Морган Роджерс назвал партнера по сборной Англии полузащитника Джуда Беллингема лучшим игроком ЧМ-2026.

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