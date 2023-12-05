Экс-футболист Попов заявил, что Бериша неправильно себя повел в с Абаскалем

Бывший футболист пермского "Амкара" Алексей Попов в комментарии Legalbet высказался о ситуации между игроком грозненского "Ахмата" Бернарда Бериши и главного тренера московского "Спартака" Гильермо Абаскаля в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии