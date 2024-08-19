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Где больше витаминов? Эксперт раскрыла, стоит ли покупать дорогой козий сыр

Где больше витаминов? Эксперт раскрыла, стоит ли покупать дорогой козий сыр

В магазинах, помимо обычного сыра, сегодня предлагаются сыры из козьего молока. Но стоят они дороже. Чем обусловлена эта цена и стоит ли переплачивать за уникальность и полезность?Витаминный«Сыр из козьего молока, действительно, отличается от сыра из коровьего молока.

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