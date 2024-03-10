ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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  • F I
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У мужчины трое детей, которые живут с ним

У мужчины трое детей, которые живут с ним

Мне сейчас плохо, я не знаю что делать. Причина - мужчина, с которым я общалась в течение нескольких месяцев, с которым планировали создать семью, оказался другим.

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Комментарии
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radiofree RF
Нельзя строить новую жизнь, с обмана избранника.
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8 час.
Владимир Соколов
говорить не мешки ворочать)) не факт что они у него есть. возможно просто решил проверить бабу на тему про любовь.
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7 час.
F I
А она нужна ,жизнь с &quot;проверяльщиком &quot; ?  Хоть так ,хоть этак  глупо искать проблемы ,когда у тебя их нет )))
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9 мин.

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