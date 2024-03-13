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«Где логика?»: эксперты оценили заявления Тарасовой о тренере Валиевой

«Где логика?»: эксперты оценили заявления Тарасовой о тренере Валиевой

Тарасова возложила ответственность на Этери Тутберидзе.фото: fsrussia.ru--> Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что только тренер несёт ответственность за допинговый скандал с Камилой Валиевой.

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