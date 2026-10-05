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Психолог Иванов: разрыв с родственниками не говорит о психологической зрелости

Психолог Иванов: разрыв с родственниками не говорит о психологической зрелости

Разрыв отношений с родственниками сам по себе не говорит о психологической зрелости человека. Важно, было ли решение осознанным, рассказал психолог Никита Иванов.

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