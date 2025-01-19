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Правоохранители предупредили об опасности перевода денег по телефону на рынке

Правоохранители предупредили об опасности перевода денег по телефону на рынке

Порой продавцы просят перевести деньги по номеру телефона из-за неработающего терминала. О том, какие опасности может таить такой перевод, рассказало Главное управление региональной безопасности Московской области в своём Telegram-канале.

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