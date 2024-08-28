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«Умрем, но не сдадимся

«Умрем, но не сдадимся!» Оборона Петропавловского Порта. Картина кисти А. П. Боголюбова, 1896 год. На волнах камчатских водВстал на рейд английский флот,Принеся в лучах луныЕдкий смог Крымской войны.

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