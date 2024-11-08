Си Цзиньпин провел встречу с премьер-министром Малайзии

Пекин, 7 ноября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг в Пекине провел встречу с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, призвав обе стороны использовать 50-ю годовщину установления дипломатических отношений как возможность для углубления и наполнения новым содержанием строительства китайско-малайзийского сообщества единой судьбы.