Китай
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Китай

5 подписчиков

Си Цзиньпин провел встречу с премьер-министром Малайзии

Пекин, 7 ноября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг в Пекине провел встречу с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, призвав обе стороны использовать 50-ю годовщину установления дипломатических отношений как возможность для углубления и наполнения новым содержанием строительства китайско-малайзийского сообщества единой судьбы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх