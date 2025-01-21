О чем заявил Си Цзиньпин в ходе беседы с Владимиром Путиным

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин провели разговор по видеосвязи. Лидеры двух стран подвели итоги 2024-го и наметили планы дальнейшего развития отношений между странами, сообщает romanian.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии