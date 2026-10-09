ФТС раскрыла коррупционную схему обхода утильсбора при ввозе автомобилей в Россию

Федеральная таможенная служба России пресекла масштабную преступную схему, связанную со списанием утилизационного сбора за ввозимые транспортные средства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- На Урале судят ин...
- В Якутии на видео...
- РИА: сотрудники С...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым