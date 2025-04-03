Размещения британских войск на Украине может привести к ядерной катастрофе, где Россия, используя секретные разработки электромагнитного импульса, способна нанести удар, не оставив за собой ни единой жертвы, — «ядерка» просто не понадобится.
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