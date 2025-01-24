Мэр Барнаула стал лидером в медиарейтинге муниципальных глав Алтайского края

В первую тройку также вошли главы Бийска и Каменского района Мэр Барнаула Вячеслав Франк занял первое место в рейтинге алтайских глав муниципалитетов, которых чаще всего упоминали в СМИ в декабре 2024 года.
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