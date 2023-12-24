Серия взрывов в Запорожье. Сводка СВО на утро 24 декабря

В Запорожье, которое контролируется властями Украины, прогремело более трех взрывов. Как заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, в городе может работать система противовоздушной обороны ВСУ.
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