В Германии назвали заморозку российской валюты деструктивной мерой

Германия может договориться с Россией о способах оплаты газа, если возобновит экономические связи. Об этом в пятницу, 29 апреля, заявил член комитета бундестага ФРГ по международной политике и глава партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла.
Германия может договориться с Россией о способах оплаты газа, если возобновит экономические связи. Об этом в пятницу, 29 апреля, заявил член комитета бундестага ФРГ по международной политике и глава партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла.
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