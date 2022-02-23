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Василий Казарцев: «После ЦСКА — «Краснодар» чувствовал вину в десятки раз больше. «Спартак» — «Сочи» остался в истории»

Василий Казарцев рассказал о своих эмоциях после матча ЦСКА – «Краснодар» (0:0) в октябре. Арбитр из-за проблем с мониторами ВАР не увидел момент с рукой защитника армейцев Игоря Дивеева.

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