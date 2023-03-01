Газета «Культура»

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«А кто он был?» — «Товарищ»: вспоминаем Борислава Брондукова

«А кто он был?» — «Товарищ»: вспоминаем Борислава Брондукова

Материал опубликован в февральском номере журнала Никиты Михалкова «Свой». Посмертная судьба этого замечательного артиста, в сущности, незавидна: в прессе бесконечно мусолят его эпизодические появления в роли алкоголиков, недотеп, прохиндеев.

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