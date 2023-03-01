«А кто он был?» — «Товарищ»: вспоминаем Борислава Брондукова

Материал опубликован в февральском номере журнала Никиты Михалкова «Свой». Посмертная судьба этого замечательного артиста, в сущности, незавидна: в прессе бесконечно мусолят его эпизодические появления в роли алкоголиков, недотеп, прохиндеев.