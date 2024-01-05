«Между Россией и Западом не может быть союза ни ради интересов, ни ради принципов, мы, русские, должны неизменно помнить, что принципы, на которых стоят Россия и Европа, столь противоположны, столь взаимно отрицают друг друга, что жизнь одной возможна только ценой смерти другой.
"Между Россией и Западом не может быть союза..."
Комментарии
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Семенков Александр
Прав Фёдор Тютчев! Ой как прав!!! Пусть Путин его почаще читает. На пользу пойдет!!!
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12 час.
ВТ
Валерий Тимофеев
Точней не скажешь. Нужно научиться слушать наших предков, оно уже тогда знали, что евростан это просто пидарасня.
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12 час.
Н
Наталья
Путин не читает....а все остальные - тем более...
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8 час.
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