"Между Россией и Западом не может быть союза..."

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Комментарии
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Семенков Александр
Прав Фёдор Тютчев! Ой как прав!!! Пусть Путин его почаще читает. На пользу пойдет!!!
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12 час.
ВТ
Валерий Тимофеев
Точней не скажешь. Нужно научиться слушать наших предков, оно уже тогда знали, что евростан это просто пидарасня.
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12 час.
Н
Наталья
Путин не читает....а все остальные - тем более...
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8 час.

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