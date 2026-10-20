Президент РПЛ Александр Алаев в разговоре с «СЭ» прокомментировал ситуацию с изображением быка на газоне «Ozon Арены» перед матчем 10-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Зенитом» (2:3).
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