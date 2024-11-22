В США предложили выкупить взорванный «Северный поток 2»

Выдать лицензию на участие в торгах в случае продажи с аукциона взорванного трубопровода «Северный поток — 2» попросил правительство США крупный американский инвестор Стивен Линч, 22 ноября пишет газета The Wall Street Journal.
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