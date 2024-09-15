Терапевт Аршинская: в каршеринге можно заразиться ОРВИ

Пользователи каршеринга имеют высокий шанс заразиться ОРВИ. Если до вас в автомобиле находился человек с симптомами простуды, то шанс заболеть увеличивается многократно, сообщила врач-терапевт медицинского центра «СМ-Клиника» Екатерина Аршинская.
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