Спасатели Ленобласти помогли рыбакам, которых уносило в Ладожское озеро

Их доставили на берег к базе Креницы Согласно информации, опубликованной в официальном телеграм-канале Аварийно-спасательной службы Ленинградской области, в среду, 3 июля, спасатели из Новой Ладоги получили сообщение, что двоих рыбаков на лодке уносит в Ладожское озеро.