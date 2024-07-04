Спасатели Ленобласти помогли рыбакам, которых уносило в Ладожское озеро

Их доставили на берег к базе Креницы Согласно информации, опубликованной в официальном телеграм-канале Аварийно-спасательной службы Ленинградской области, в среду, 3 июля, спасатели из Новой Ладоги получили сообщение, что двоих рыбаков на лодке уносит в Ладожское озеро.
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