Байден заявил об угрозе безопасности США и НАТО из-за задержки помощи Украине

Президент США Джо Байден на встрече с американским конгрессом 17 января призвал немедленно обеспечить Украину необходимым вооружением во избежание создания угрозы безопасности Соединенных Штатов Америки и НАТО.
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