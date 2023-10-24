Иракские шииты заявили об атаке базы США на северо-востоке Сирии

Global Look Press/Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency Исламское сопротивление Ирака, куда входят шиитские вооруженные формирования, заявило, что обстреляло базу США Хараб Аль-Джир на северо-востоке Сирии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии