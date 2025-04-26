Дина Аверина: Почему чемпионка не следит за турниром в Санкт-Петербурге?

Русская гимнастка Дина Аверина призналась, что не следит за турниром в Санкт-Петербурге. Обладательница серебряной медали Олимпийских игр и 18 золотых наград чемпионатов мира объяснила своё безразличие к художественной гимнастике после завершения карьеры.
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