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Георгиев отразил 28 из 30 бросков «Эдмонтона» и одержал 1-ю победу в последних 6 матчах

Александр Георгиев отразил 28 из 30 бросков «Эдмонтона» и одержал 1-ю победу в последних 6 матчах. «Колорадо» вырвал победу у «Ойлерс» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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