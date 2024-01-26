Деревни в России доживают свой век? Проехался по деревням Республики Коми. Разруха и запустение

Всемирная тенденция - всё меньше земледельцев требуется для кормления человечества. В отдалённом селе любая хворь может стать смертельной. "Скорая" не проедет, а дороги строить дорого. Прежняя многодетность компенсировала высокую смертность. А сейчас село вымирает. Но потенциально смерть глубинки преодолима, потому что тот же Интернет позволяет общаться с интересными людьми всей планеты, спорить, развиваться, учиться, слушать музыку, смотреть фильмы, скачивать книги... Исчезает тоска захолустья и однажды не станет нужды в тоске твердить: "В Москву! В Москву!" А квадрокоптеры смогут отнести бабу Валю из глубинки на приём к светилу медицины. Глубинка не безнадёжна, но расцветёт не скоро.

АНГЕЛ АНГЕЛ

Отсутствие политики власти в отношении деревни и о их сохранении, восстановлении и развитие поставит под угрозу рано или поздно продовольственную безопасность России. Агрохолдинги и производители продовольствия заинтересованы и ориентированы больше на экспортные поставки, а не наполнении и стабилизации внутреннего рынка продовольствием. Результат рост цен, снижение потребления, недоступность населению продуктов рыбной, мясомолочной продукции и последний удар по мясу птицы и яйцам, не отстают и овощи с фруктами бакалея и растут цены на продукты эконом класса, те которые в основном потребляются большей частью населения. Бесконечные новые требования, к фермерским хозяйствам, личным подворьям и тд. просто уничтожают данные сферы. Политики, чиновники лоббирующие интересы агрохолдингов и производителей продовольствия убирают в лице фермеров и владельцев личных подворий как конкурентов. Рост цен в основном это сговор агрохолдингов, крупных сельхозпроизводителей и продовольственных мафий. То что в России они работают в своих интересах, а при этом получают дотации, льготы и т.д. за счет народных бюджетных средств, на деле позволяют им диктовать цены в своих интересах, и прибыль получают они за счет народа. Надо определиться на кого вообще в России работает весь агропромышленный сектор нашей экономики. Много рапортуют власти об экспорте продовольствия, в то время как дефицит на внутреннем рынке создается из за этого. Пора понять что потребление продуктов в России падает, а о здоровом питании можно вообще молчать. Качество продовольствия падает, а фальсификата растет и мер не принимается ни каких. Надо не отменять проверки в сфере производства продуктов, а поставить под жесткий контроль, пока не перетравили весь народ...