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Петербургский дневник

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Власти Вологодской области захотели полностью запретить детское шампанское

Власти Вологодской области захотели полностью запретить детское шампанское

Инициативу поддерживает депутат Султан Хамзаев Ограничившие продажу алкоголя двумя часами в день власти Вологодской области не стали останавливаться и решили запретить торговлю детским шампанским и безалкогольным пивом.

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