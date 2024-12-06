Власти Вологодской области захотели полностью запретить детское шампанское

Инициативу поддерживает депутат Султан Хамзаев Ограничившие продажу алкоголя двумя часами в день власти Вологодской области не стали останавливаться и решили запретить торговлю детским шампанским и безалкогольным пивом.
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