Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Свежие комментарии

  • Анатолий Шадрин
    Вот эта фраза «нельзя разжигать межнациональную рознь из-за событий в Крокус Сити Холл» лично меня уже просто бесит! ...В МВД взялись за ...
  • Александр Гребнев
    Пора давно порядок навести нужна чистка кто всем этим заведует кто наживается на мигрантах полный беспределВ МВД взялись за ...
  • Лариса Данилова
    В Беларуссии опыт приема мигрантов уже показал свою рациональность. Чего велосипед изобретать?В МВД взялись за ...

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