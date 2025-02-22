«Сказочные мгновения» любимых героев в новом выпуске «МУЛЬТ в кино»

Весна уже на пороге, и настроение стремительно улучшается. А новый эпизод «МУЛЬТ в кино» сделает его ещё лучше! В нём зрителей будут ждать проказы енотика-Сани, модное путешествие Кати и Эфа, увлекательное чтение кошечек и собачек, обиды Агатки из Семи королевств и, конечно же, торжественное возвращение Лунного камня Сказочным патрулём.