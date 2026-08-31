Starlink обошёл AT&T, Xfinity и Spectrum: спутниковый интернет Маска вошёл в топ-3 по удовлетворённости клиентов в США

Выше Starlink расположились только два фиксированных 5G-сервиса от Verizon и T-Mobile Спутниковый интернет Starlink впервые вошёл в рейтинг American Customer Satisfaction Index (ACSI) и сразу занял третью строчку среди 12 крупнейших провайдеров США.
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