Колумбия: Виа Панамерикана вновь открылась с задержками возле сектора Эль-Эстречо муниципалитета Эль-Патия, департамент Каука, ранним вечером 31 августа после нападения бывших диссидентов FARC на военную базу, в результате которого 30 августа были ранены три мирных жителя и один солдат.