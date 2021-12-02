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Воспитанники пяти спортшкол будут тренироваться в ДС «Юность»

Воспитанники пяти спортшкол будут тренироваться в ДС «Юность»

По поручению главы Челябинска Натальи Котовой зданию вернули исторический функционал. До конца этого года пять муниципальных спортивных школ города переедут во Дворец спорта «Юность», где им выделены помещения для учебно-тренировочных занятий.

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