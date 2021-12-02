Воспитанники пяти спортшкол будут тренироваться в ДС «Юность»

По поручению главы Челябинска Натальи Котовой зданию вернули исторический функционал. До конца этого года пять муниципальных спортивных школ города переедут во Дворец спорта «Юность», где им выделены помещения для учебно-тренировочных занятий.
По поручению главы Челябинска Натальи Котовой зданию вернули исторический функционал. До конца этого года пять муниципальных спортивных школ города переедут во Дворец спорта «Юность», где им выделены помещения для учебно-тренировочных занятий.
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