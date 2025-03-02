"Профессиональные лжецы": Пронько разоблачил враньё чиновников

Представитель действующего правительства высокого ранга заявил, что с возвращением на рынок иностранных производителей воздушных судов российские авиакомпании начнут приобретать отечественные самолёты по мере их сертификации.
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