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The Eurasia Daily news agency

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Black Ammo, which produces ammunition and explosives, was covered near Kiev

Black Ammo, which produces ammunition and explosives, was covered near Kiev

The UAVs struck at the Black Ammo enterprise in Boryspil, Kiev region, which manufactures, purchases and supplies ammunition and explosives to the security forces of Ukraine.

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