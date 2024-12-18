Журналист американского телеканала CNN Ник Пейтон Уолш, который незаконно проник в Курскую область, работает на месте убийства начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова.
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