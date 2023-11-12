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Нечем греть воду: Хотели отправить Россию в «каменный век», а получили холодный душ

Нечем греть воду: Хотели отправить Россию в «каменный век», а получили холодный душ

Германия может быть счастлива! Старую идиому под названием «это стало для них холодным душем» она буквально воплотила в жизнь, потому что нелепая политика их руководства воистину стала «холодным душем» для всей страны, а точнее – никакие кавычки тут и не нужны: она обернулась холодным душем в прямом смысле слова.

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