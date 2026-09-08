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ТАСС

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Российские средства ПВО сбили 713 беспилотников ВСУ

Российские средства ПВО сбили 713 беспилотников ВСУ

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны в течение суток сбили 12 управляемых авиабомб, снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS и 713 беспилотников ВСУ самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

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