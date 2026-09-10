Gloria Cup. ЦСКА встретится с «Галатасараем»

ЦСКА сыграет с « Галатасараем ». Gloria Cup Турция, Белек ЦСКА – Галатасарай 10 сентября . 18.00 ПРИМЕЧАНИЕ : Время начала матча – московское.
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