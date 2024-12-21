Диетолог рассказала, как не переесть салатов, что должно быть на столе в новогоднюю ночь и как сбросить лишний вес после праздников

Новогодние каникулы – время обилия вкусных блюд, среди которых особое место занимают салаты. Однако, как отмечают диетологи, именно салаты, заправленные жирными майонезными соусами, могут представлять опасность для здоровья желудочно-кишечного тракта и поджелудочной железы.