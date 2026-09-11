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МОСИНФОРМ

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«Московская безопасность» провела День карьеры для ветеранов СВО

«Московская безопасность» провела День карьеры для ветеранов СВО

10 сентября в Едином центре поддержки участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей прошел День карьеры ГКУ «Московская безопасность».

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