Эксперт: «Пусть Харден продолжит лечиться, а Дюрэнт впервые за пять лет вспотеет»

Обозреватель The Ringer Возни Ламбер в подкасте Билла Симмонса поделился своими ожиданиями от серии «Бруклин» – «Милуоки» (2-1).
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