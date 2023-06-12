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Депутат парламента Молдавии Лилиан Карп, которому запрещен въезд в Россию, намерен стать мэром Кишинева

Депутат парламента Молдавии Лилиан Карп, которому запрещен въезд в Россию, намерен стать мэром Кишинева

Депутат парламента Молдавии Лилиан Карп, которому запрещен въезд в Российскую Федерацию, намерен стать мэром Кишинева.

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