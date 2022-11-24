Капризов набрал 1+1 с «Виннипегом», прервав серию из 5 матчей без голов. У него 11+11 в 19 играх

Кирилл Капризов забросил 11-ю шайбу в сезоне, прервав серию из 5 игр без голов. Российский форвард набрал 2 (1+1) очка и помог «Миннесоте» разгромить «Виннипег» (6:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
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