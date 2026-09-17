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Тульские новости

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Бабье лето в Тульской области закончится после 22 сентября

Бабье лето в Тульской области закончится после 22 сентября

«Тульские новости» пообщались с руководителем прогностического центра «Метео» Александром Шуваловым и спросили у него, когда в области закончится бабье лето, когда придут заморозки и когда жителям региона ждать первый снег.

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