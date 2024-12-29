В Минобороны России сообщили об освобождении Новотроицкого в ДНР

В Минобороны России сообщили об освобождении населённого пункта Новотроицкое в ДНР. «Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных наступательных действий освободили населённый пункт Новотроицкое Донецкой Народной Республики», — говорится в заявлении ведомства.
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