В Няндоме мужчину оштрафовали за взятку начальнику отдела благоустройства

Мужчина, лишенный права управления транспортом, не желая отбывать 150 часов обязательных работ, договорился с чиновником об освобождении от наказания за взятку.
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