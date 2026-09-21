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Регион 29

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В Няндоме мужчину оштрафовали за взятку начальнику отдела благоустройства

В Няндоме мужчину оштрафовали за взятку начальнику отдела благоустройства

Мужчина, лишенный права управления транспортом, не желая отбывать 150 часов обязательных работ, договорился с чиновником об освобождении от наказания за взятку.

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