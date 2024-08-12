Как сельхозорганизации помогают сельчанам обмолачивать зерновые на приусадебных участках.

Корреспондент ´СГ´ разбирался, по какому алгоритму действуют сельхозпредприятия, помогая сельчанам убирать урожайМОГИЛЕВЩИНА: 5 рублей за соткуНа Кировщине заявки на работу комбайна от физлиц принимают председатели сельисполкомов.
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