Bobruin.by . Мо...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Bobruin.by . Мой Бобруйск

25 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Как сельхозорганизации помогают сельчанам обмолачивать зерновые на приусадебных участках.

Как сельхозорганизации помогают сельчанам обмолачивать зерновые на приусадебных участках.

Корреспондент ´СГ´ разбирался, по какому алгоритму действуют сельхозпредприятия, помогая сельчанам убирать урожайМОГИЛЕВЩИНА: 5 рублей за соткуНа Кировщине заявки на работу комбайна от физлиц принимают председатели сельисполкомов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх